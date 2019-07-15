Mamak Belediyesi: Şerife Boz anıtı revize edilecek

15 Temmuz darbe girişimine karşı hafriyat kamyonuyla darbeye direndiği iddia edilen fakat daha sonra fotoğrafların darbe gecesinden bir gün sonra çekildiği söylenilen Şerife Boz’un anıtı revize edilecek.

Ankara’nın Mamak ilçesinde AKP’li belediye tarafından yaptırılan “15 Temmuz Şehitler Anıtı”nın bir yüzünde Boz’un da kabartması bulunuyor.

MAMAK BELEDİYESİ: GEREKLİ DÜZENLEME YAPILACAK

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre kanun hükmünde kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, Şehitler Anıtı’nın içerisinde kabartması yer alan Boz’la ilgili ilk önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurdu. Alkan, başvurusunda, “15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sembol olan Şerife Boz’un İçişleri Bakanlığı’ndan sorgulanarak Gazi olmadığı anlaşıldığı heykelden çıkartılması” talebinde bulundu. Bakanlık söz konusu talebi Ankara Valiliği’ne iletti.

Valilik, talebi Mamak Belediyesi’ne iletince yanıt gecikmedi. Mamak Belediyesi talebe ilişkin, “Anıt revize ettirilecek ve gerekli düzenleme yapılacaktır” dedi.

ŞERİFE BOZ KİMDİR?

Şerife Boz’un darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim’e çıktığı iddialarıyla 15 Temmuz’un simgelerinden biri haline gelmişti. Boz için ‘Nene Hatun’ ifadeleri kullanılırken sonrasında Boz’la ilgili yapılan ‘kahraman’ haberlerinin kurgu olduğu açıklandı.

Boz, AKP’den milletvekili aday adayı olunca 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin aileleri Boz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarına dair açıklama yaptı.

‘SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA OTURUP POZ VERDİ’

15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, Boz’la ilgili Twitter hesabından, “16 Temmuz’da KUTLAMA ALANINA kendi kullanmadığı kamyonla gidip orada sürücü koltuğuna oturarak gazeteye poz veren, düzmece bir gazilikle milleti aldatıp her yerden para yardımı alan ve rezilliklere doymak bilmeyen bu dolandırıcıya şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

‘ŞEHİT AİLELERİ BENİ KISKANIYOR’

Bu haberlerden sonra ise Boz hakkındaki iddiaları yalanladı. Boz olayın gerçek olduğunu öne sürerek şu açıklamalarda bulundu:

“Görüntülerle ve fotoğraflarla 15 Temmuz gecesi yaptıklarının kanıtlı olduğunu öne süren Boz “Herkes haddini bilsin. Şehit ailelerinin benim için yaptıkları, söyledikleri kabul edilemez. 53 yaşındayım. Erdoğan sevgim için, vatan sevgim için, özgür bir Türkiye için o gün meydanlara çıktım. Başka bir amacım yoktu. Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Daha önce de gittiğim yerlerde bana tepki gösterdiler. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bana ithamlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca onları Allah’a havale ediyorum.”