19.5 C
Istanbul
02.06.2019
Anasayfa EĞİTİM Manavgat'ta bir okul: LGS sonrası öğrencilerin kitapçıkları kapı önüne bırakıldı

Manavgat’ta bir okul: LGS sonrası öğrencilerin kitapçıkları kapı önüne bırakıldı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde LGS’ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sınav kitapçıklarını kapı önünde gören öğrenci ve velileri bu durumdan şikayetçi oldu.

Manavgat’ta sınav sonrası kitapçıkları almak için okullara gelen öğrenci ve velileri okulun kapalı kapısının önüne gelişi güzel bırakılmış kitapçıklarla karşılaştı.

Görevliler kapıları kilitleyip kitapçıkları kapının önüne bırakıp giderken, veliler ve öğrenciler kendi kitapçıklarını bulmak için uğraştı.

Çocuklarının sınav kitapçığını arayan veliler, görevlilerin sorumsuzluğuna anlam veremediklerini söyledi.

Kaynak:İHA
  • Konu başlıkları:
  • LGS

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,321AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

42 gün geçti ‘inek hırsızı’ Osman yargılanmıyor: Cumhurbaşkanı’na hakaret etse yargılanırdı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Yaşamını yitiren bir askerin cenazesi için Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan ve linç...
Devamını Oku

İSPARK işte böyle zarar etti: Ruhsatsız otoparklar usulsüz devirler

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Seçim çalışmalarını sürdüren AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TV5'teki...
Devamını Oku

İstisnalar kaideyi bozmaz

Eren Tutel -
Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı Mohamed Salah (P) ve Divock Origi’nin golleriyle 2-0...
Devamını Oku

Şampiyonlar ligi şampiyonu Liverpool!

birgun.net -
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasının sahibi, iki İngiltere ekibi Liverpool...
Devamını Oku

Komşusunu darbeden şahıs önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

birgun.net -
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, komşusu olan kadını gürültü nedeniyle tartıştıkları sırada tuğla ve...
Devamını Oku

Niğde’de 4 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla ilgili 21 tutuklama

birgun.net -
Niğde'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında...
Devamını Oku

Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kalecik merkezli bir deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Manavgat’ta bir okul: LGS sonrası öğrencilerin kitapçıkları kapı önüne bırakıldı

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra...
Devamını Oku

Kocaeli’nde orman yangını

birgun.net -
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Çınarlı...
Devamını Oku

3 ilçe ve bir belde yarın seçime gidiyor

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi