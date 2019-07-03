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03.07.2019
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Manavgat’ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle boğazda yanma ve baş dönmesi şikayetleri görülen 4 kişi hastanede tedaviye alındı. 4 kişinin domuz için çevreye bırakılan kuvvetli bir tarım ilacından zehirlendiği tahmin ediliyor.

Manavgat’ın Sağırin Mahallesi’nde iki büyükbaş hayvanın henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirmesinin ardından çevreye pis koku yayıldı. Saat 20.30 sıralarında yayılan kokudan etkilenen mahalle sakinlerinden İsmet Boz (48) ve eşi Hacer Boz (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu’da boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileri gözlendi. Zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne getirildi. Durumları ciddi olan Boz çifti ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi. Mustafa Öz ve Recep Durdu’nun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Boz çiftinin yakını Mustafa Özkaya, “Büyük ihtimalle domuz için çevreye konan kuvvetli bir tarım ilacından kaynaklı zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk belirtilere göre boğazlarında yanma ve baş dönmesi başladığını söylediler. Olayı haber verdikten sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi” dedi.

Kaynak:DHA

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