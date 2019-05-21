Federasyon kupası: Manchester City, kazanmadık ne kaldı!

Bu sezon 138. yaşını kutluyor dünya futbolunun en eski kupası. Ağustos 2018’in sıcağında 736 takımla başlamıştı kupa serüveni, 1,2 milyon futbolseverin izlediği 126 maçtan sonra finale kalan iki takım: Manchester City ve Watford. Maçtan önce, kazansalar da kaybetseler de takımının olağanüstü sezon geçirdiğini dile getiriyor Pep Guardiola, günümüz futbolunun kupa koleksiyoncusu. Top koşturduğu 1990-2001 arasında 6, teknik direktörlük zamanlarında 3 La Liga şampiyonluğu yaşamış Barça efsanesi. Bu sezon Manchester City dünyanın muhtemel en zor liginde bir şampiyonluk daha yaşarken şubat ayında takımı Lig Kupasını kaldırdı. Federasyon Kupasını da kazandığı takdirde Ada futbolunda ilk kez bir takım aynı sezonda dört kupadan üçünü kapmış olacak…

1989’dan beri karşılaştıkları 15 maçta rakibini yenememiş olan Watford’un işi zor. Bu sezon ligi 11. sırada bitirdiler, rakip City onların topladığı 50 puanın neredeyse iki katını topladı. Tarihte Manchester City kupa finalinde 11 kez boy gösterirken, onlar sadece bir kez final oynadılar. 1984’te Everton karşısında kaybettikleri maçtan sonra beklemekle geçti zamanlar. Kupayı kaldırdıkları takdirde 2019-20 UEFA Europa Ligi’nde gruplarda izleyeceğiz 96 bin nüfuslu kasabanın takımını…

Maçın favorisi Manchester City 4-3-3 dizilişinde; hücum üçlüsü Sterling, Jesus, Mahrez. Golcüleri Aguero yedek kulübesinde başlıyor maça. Yeri gelmişken, 24 yaşındaki Bernardo Silva’nın da hakkını vermeden geçmeyelim. Müthiş bir sezon geçirdi sağ kanat oyuncusu, 2017’nin yazında Monaco’dan 43 milyon sterlin karşılığında takıma katıldığında onca yıldızın arasında yedek kulübesinin müdavimi olacağını düşünmüştü çokları. Takım arkadaşı Sterling ters kanatta oynayan Portekizlinin kendi performansını da yükselttiğini dile getiriyor söyleşilerinde…

İki takım da orta sahayı kalabalık tutarak başlıyor maça, tempoyu ayarlayan beklendiği gibi favori takım. İki hücum beki Walker ve Zinchenko’yu orta sahaya yakın oynatarak ortada sayısal üstünlüğü kazanma planında Guardiola. İlk net fırsatı kontradan yakalayan Watford, ama kaleci Ederson’u karşı karşıya kaldığı pozisyonda geçemiyor Pereyra, 29 yaşındaki ofansif orta saha. Juventus’ta forma giydiği zamanlarda eskinin efsanesi Mauro Camoranesi’ye benzetirlermiş stilini. Top rakipteyken kalabalık savunma yapan rakip karşında pozisyon bulmakta zorlanıyor City. İlk 20 dakikada daha istekli Watford. 26’da öne geçiyor City, ceza sahasında boş kalan David Silva uzak köşeye enfes vuruyor. Golden sonra çabuk hücumcularıyla orta sahada kaptıkları toplarla pozisyon üretmekte zorlanmıyor Guardiolo’nın takımı, sağda Mahrez etkili ilk devrede. 38’de farkı ikiye çıkartıyorlar, Silva’nın savunma arkasına enfes pasını tamamlayan Aguero’nun yerine ilk 11’de başlayan Jesus. Devreyi iki farkla önde kapatıyor maviler, iki takım arasındaki oyuncu kalitesindeki fark bariz ilk devrede.

İkinci devreye golü bulup umutlanmak için ofansif başlıyor Watford ama kaptırdıkları hemen her top kalelerinde tehlikeye dönüşüyor. Takımın dinamosu Doucoure rakip kaleye daha yakın ilk bölümde. Watford istekli ama hücumcuları Deeney ve Deulofeu’ya pozisyon yaratmakta zorlanıyorlar. Enerjileri ve hırsları takdire şayan ama futbolda bitiricilik de lazım. City’de 55’de Mahrez’in yerine De Bruyne sahada. Oyuna girdikten 5 dakika sonra farkı 3’e çıkartıyor 17 numara, Watford savunmasını kontrada az adamla yakalıyorlar, Jesus’un enfes asisti golün habercisi. Son 20 dakikada kötü oynamadığı ama rakibin kalitesi karşında aciz kaldığı maçta bir gol için yükleniyor Watford ama 69’da yine orta sahada kaptırdıkları top kalelerinde golle sonuçlanıyor, Jesus kaleci Gomez’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaçırmıyor. 81’de 5. golü buluyor sezonun silindir takımı, Bernordo Silva’nın kanattan getirip önüne bıraktığı pası kaçırmıyor Sterling. Bitime 2 dakika kala Sterling’in yakın mesafeden attığı golle yarım düzineyi buluyorlar. Velhasıl son sezonların en tek taraflı finalini 85.854 taraftarın önünde 4 golle kazanarak bu sezon üçüncü kupasını kaldırıyor Manchester City. Maçın adamı Kevin De Bruyne, o oyuna girdikten sonra gol sağanak misali.

Maçın sonunda Guardiola, Ada futbol tarihinde Rafael Benitez (2006, Liverpool) ve Roberto Martinez’den (2013, Wigan) sonra kupayı kazanan üçüncü İspanyol teknik direktör. Maç sonu basın toplantısında futbol kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktığını dile getiriyor. Watford’a gelince, takımları finalde kalesinde yarım düzine gol gördü ama sevdalıları şarkılarını söylemeye devam etti sarı siyah tribünlerde, susmadan, yorulmadan. Ne küfür ne sahaya yağan koltuklar, marka değeri dediğin böyle yaratılıyor neticede. Onlar için de Federasyon Kupası bekleyişi sürmeye devam ediyor.