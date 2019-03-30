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31.03.2019
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Manchester United ilk dört iddiasını sürdürdü

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Fotoğraf: İHA

Premier Lig’de 32. hafta karşılaşmalarında Watford’u ağırlayan Manchester United, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla birlikte Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı 14. maçında 11. galibiyetini aldı ve ilk dört iddiasını sürdürdü.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Anthony Martial kaydetti.

Watford’un tek golü ise 90. dakikada Abdoulaye Doucoure’den geldi.

Bu galibiyetin ardından Manchester United 61 puana yükselirken, Watford ise 43 puanda kaldı.

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