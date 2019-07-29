Manş Denizi üzerinde bir kez daha uçmayı deneyecek

Kendi geliştirdiği uçan kaykayla Bastille Günü törenlerinde uçan ve İngiltere’yle Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni geçmek için birinci denemesinde başarısız olan Fransız mucit Franky Zapata’nın yeni bir girişimde daha bulunacağı açıklandı.

Zapata’nın takımı tarafından yapılan açıklamada, “Başarısızlıkla sonlandırmak istemiyor. Bu haftanın sonunda Fransa’nın kuzeyinden İngiltere’nin güneyine yeni bir uçuş denemesi daha gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

“Franky hazır” diyen takım sözcüsü ayrıca, “Bütün hafta sonunu hasar gören kaykayını tamir etmek için Marsilya’da geçirdi” dedi.

Zapata, bir önceki denemesinde uçuş esnasında yakıt ikmali yapmaya çalışırken denize çakılmış ve kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarılmıştı.