Mansur Yavaş, 10 Ekim Anıtı için Kent Konseyi’ni görevlendirdi

Ankara’da 10 Ekim 2015 yılında “Barış Mitingi”ne yönelik IŞİD tarafında yapılan saldırıda yaşamını yitiren 103 kişinin anısına Tren Garı önünde dikilecek anıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi’ni görevlendirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 9 Temmuz tarihinde görüşme yaparak taleplerini ilettiklerini belirtti. Coşgun, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme sonrası uzun süredir kendilerine randevu vermeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, ailelerin Tren Garı önünde yapılmasını istedikleri anıt sürecinin belediyenin Kent Konseyi tarafından yürütülmesi yönünde görevlendirdiği bilgisini verdi.

Coşgun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın kendisi aradığını ve anıtın yapılması yönündeki süreçle ilgili müzakere yürütmek istediğini söyledi. Coşgun, emek, barış, demokrasi bileşenlerinin de içinde olacağı bir komite kurarak, Kent Konseyiyle anıt sürecine ilişkin görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Coşgun, şunları belirtti:

“10 Ekim’in anıtsallaştırılması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan 31 Mart’tan bu yana randevu almaya çalışıyorduk. Araya hatırı sayılı kişileri koyduk, yazılı ve sözlü olarak müracaat ettik, taleplerimizi iletmiştik ama gelinen noktada randevu sürecini bir türlü işletememiştik. Bunun artık niyetle ilgili olduğunu anladığımızda Kılıçdaroğlu ve Temelli ile görüştük. Özellikle bu sürecin belediyenin inisiyatifinde olan ve önceki zihniyet eliyle zaten yapılması beklenmeyen anıtsallıştırma sürecinin hızlanmasını istedik.”