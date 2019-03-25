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26.03.2019
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Mansur Yavaş: 10 puandan fazla fark atacağız

CHP'nin Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçimlerde 10 puandan fazla fark atacaklarını söyledi.

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Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle’de bulunan Başkent Oto Sanayi ve Şaşmaz Oto Sanayi esnafını ziyaret etti.

Burada esnafın sıkıntılarını dinleyen Yavaş, göreve geldikleri takdirde, ilk iş olarak esnafın problemlerini çözmeye başlayacaklarını söyledi.

‘ARTIK CEVAP VERMİYORUZ’

Ankara esnafının değişim istediğini söyleyen Mansur Yavaş, “Bir de görüyorsunuz, kirli siyaset. Biz artık cevap vermiyoruz bunlara. Benim yapacağım tek şey var, tazminat için mahkemeye veriyorum, hukuka başvuruyorum. Allah’a havale ediyorum, bir de sizlere havale edeceğim. Yapacak başka da yapacak bir şey yok. Allah’ın izniyle 10 puandan fazla farkı atacağız. Ankara arınacak” diye konuştu.

‘ANKARA’YA BEREKET VE HUZUR GELECEK’

Şaşmaz Oto Sanayi’nin Ankara’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

“Bizim projelerimizden birisi öncelikle üreten, istihdam edenlere destek vermek. Hep söylüyoruz, ilk önce fuar alanını tamamlayıp, ardından organize sanayi siteleri, ayrıca oto sanayilerinin sorunlarını çözeceğiz. Yollarından başlayarak, diğer bütün problemlerini çözmek öncelikli işimiz. Esnaf arkadaşlarımıza davetleri için çok teşekkür ederim. İnşallah ayın 1’inden sonra Ankara’ya bereket ve huzur gelecek.”

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