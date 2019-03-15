17.03.2019
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Mansur Yavaş: Ankara halkı kararını verdi

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CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Bir suç makinesi bulup onu bir şekilde mahkum olmaktan kurtarmak için televizyonlarda konuşturdular. Hepsi boşa gidecek. Ankara halkı kararını verdi. İnşallah bunlara sandıkta çok büyük bir ders verecek” dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Kalecik’te esnaf ziyaretinde bulundu, ardından seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Konuşmasında ilk olarak Yeni Zelanda’da 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıya değinen Yavaş, “Maalesef bugün üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Yeni Zelanda’da, İslam karşıtı bir grup camiye saldırdı. Hedeflerine ülkemizi de almışlar, ‘beka’ ‘beka’ deniyor, İslam düşmanları hedefe koydukları anda bizler el ele verip, hükümetimizin yanında yer alırız, parti olmaz, siyaset düşünülmez” dedi.

‘PROJE KİTAPÇIĞINI HER YERDE DAĞITTIK’

Ankara’da çok sayıda işsizin bulunduğunu söyleyen Mansur Yavaş, çılgın projelere ayıracak vakitlerinin bulunmadığını söyledi. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin kendisi için, ‘Projesi yok’ dediğini belirten Yavaş, “Proje kitapçığını her yerde dağıttık” dedi.

‘HİÇ OLMAZSA YAKIŞAN İFTİRA ATIN’

Anketlerde çıkan sonuç sonrası, kirli siyasetin sadece Ankara’da var olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

“Ben başka bir yerde duymuyorum. 20 bin tane PKK’lı alacakmışız. Bunu da bana söylüyor, benim gibi geçmişi Türk milliyetçisi olan birine. Hiç olmazsa yakışan iftira atın. Böyle saygısızlık olur mu? Başka şeyler söyleyin. Süleyman Soylu der ki; ‘Türkiye sınırları içerisinde 700 tane terörist kaldı, Kuzey Irak’ta 17 bin tane kaldı’. İyi de Ankara’da 20 bin taneyi nereden buldunuz? Siz Yenimahalle’de, Çankaya’da, Eskişehir’de kaç terörist yakaladınız şimdiye kadar? Hadi var diyelim, niye yakalamıyorsunuz şimdiye kadar?”

‘HEPSİ BOŞA GİDECEK’

Rakibinin şahsı ile ilgili bir şey söylemediğini belirten Yavaş, “Söylesem çok şey var. Ama ben siyaseti böyle yapmak istemiyorum. Asla iftira atmam. Ama onlar duvara yazı yazdılar. İlk önce ‘Yavaş yavaş devrim’, ardından ‘Her Biji Mansur’ yazdılar. Bu adam belediyede çalışan bir genel müdür yardımcısı çıktı. Allah’tan korkun. Yetmedi bir suç makinesi bulup onu bir şekilde mahkum olmaktan kurtarmak için televizyonlarda konuşturdular. Hepsi boşa gidecek. Ankara halkı kararını verdi. İnşallah bunlara sandıkta çok büyük bir ders verecek” diye konuştu.

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