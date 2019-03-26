9.5 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi

Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara’ya girdi

birgun.net birgun.net

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, an az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini belirterek, “Bunu görünce elbette Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara’ya girdi. Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı” dedi.

Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Evren ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş’a; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de eşlik etti.

Yurttaşlara hitap eden Yavaş, seçimde destek beklediğini söyledi. En az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini ifade eden Yavaş, “Bunu görünce elbette Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara’ya girdi. Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı. Benimle ilgili vergi dairesinden gelmiş bir tane tebligat yoktur. Bir tek açıklama, belge istenmemişken televizyonlara bakıyoruz ‘vergi kaçakçısı’ ilan ediliyoruz. Siz biliyorsunuz, o yandaş ihale alanların birçoğunun 300 milyon, 500 milyon gibi vergi borçları silindi. Önce bir onlara bakın. Bir koltuk değişmesin diye bir dindaş, bir Müslüman’a nasıl bu iftiraları atar?” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  "Sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır"

- Reklam -

SON HABERLER

Yeniyi kurmak

SELİN SAYEK BÖKE -
Haftalardır, günlerdir sokaklardayız. Mahallelerde, meydanlarda, kahvelerde, bazen bir evin...
Devamını Oku

‘Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının…’

FATİH YAŞLI -
Devlet Bahçeli önce cumartesi günü bir televizyon yayınında “Kürtler”in değilse de “Kürtçe...
Devamını Oku

Sendikalar geri dönecek mi?

Güray Öz -
Değerli dostlarım Turhan Ata ile Faruk Türkoğlu’nun imzasını taşıyan Bank-Sen’li Yıllar’ı*, bu...
Devamını Oku

Kurabiye olmamak

BÜLENT USTA -
Seçime çok az bir zaman kaldı. Kiminle konuşsam hayal...
Devamını Oku

Erdoğan: Seçimlerden sonra Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda...
Devamını Oku

CHP’li Özel’den Süleyman Soylu’ya: Ey hadsiz, elinden geleni ardına koyma

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’ye ilişkin açıklamalarına...
Devamını Oku

Galatasaray, Avrupa ikincisi oldu

birgun.net -
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas’a 3-2’lik setlerle mağlup olan...
Devamını Oku

Galatasaray’a kötü haber: Diagne sakatlandı

birgun.net -
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu , ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Devamını Oku

Rusya ile Lübnan’dan ortak Suriye açıklaması

birgun.net -
Rusya ile Lübnan, Suriye meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü savunduğunu bildirdi.
Devamını Oku

Adana’da narenciye paketleme tesisinde yangın

birgun.net -
Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi