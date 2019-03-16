16.03.2019
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Mansur Yavaş: Dava adaylık kesinleşince açıldı

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CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Necmettin Keskin adlı kişinin şikayeti üzerine 2 savcının 1 yıl dosyayı incelediğini ve sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiklerini söyledi. Yavaş, “Adaylık kesinleşince Adalet Bakanı geri gönderiyor, ‘Tekrar soruşturma açın’ diye. Hemen savcıyı da değiştiriyorlar. Bu sefer de görevi kötüye kullanmaktan dava açıyorlar” dedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Karaşarlar Derneği’nin düzenlediği organizasyona katıldı. Yavaş, derneğe 3’üncü kez geldiğini vurgulayarak kendisini her dönem destekleyen Karaşarlılar’a teşekkür etti.

“BİR DAHA ADAY OLURSAM NİJERYALI DİYECEKLER”

Eskişehir Belediyesi’nin halk ekmeklerde süt satmaya başladığını, bunu söyleyince rakibi Mehmet Özhaseki’nin ‘Böyle çayla, sütle olmaz bu işler’ diyerek güldüğüne işaret eden Yavaş, “Bir de ‘çay dağıtıyorum’ diye benimle dalga geçti. Bir baktık çayı Cumhurbaşkanı dağıtıyor” dedi. Yavaş, “2009’da aday oldum, Sabah gazetesi şöyle yazdı; ‘Beypazarı’nın çöplüğü bile turist çekiyor’. Biz aday olduk Karayalçın ve Gökçek vardı. İlk başta ‘Mansur Bey iyi adamdır’ diyorlardı, oylarımız artınca ilk iş Beypazarı’nın çöplüğünü çekip Sabah gazetesine haber yaptırmak oldu. Arkası geldi, ‘Mansur Yavaş genel başkan olacak’ deyip ortalığı karıştırdılar. Son gün de ‘Gökçek gidecek sol gelecek’ diye bir şey yayınladılar. 2014’te aynı şeyleri yaptılar, hatta fiili saldırıya bile uğradık İvedik’te. Bu seçimde aday olduk. Anket yaptırdılar. ‘Nereden bu Mansur Yavaş oy sağlıyor?’ Hatırlıyorsunuz 2009’da Erzurumlu dediler, 2014’te Tuncelili, Sivaslı dediler. Şimdi de Makedon olduk biliyorsunuz. Bir daha aday olmam da olursam Nijeryalı falan diyecekler, gezdiriyorlar bizi” diye konuştu.

‘BİZİM HER ŞEYİMİZ AÇIK’

Kızılcahamam’da seçim çalışması yaparken 91 yaşındaki bir kadının kendisini evine davet ettiğini hatırlatan Yavaş, “Kızılcahamam’da 91 yaşında bir teyze hepimizi ağlattı. Beni yanına çağırdı, ‘Sabahlara kadar ağlıyorum, neden sana böyle iftira atıyorlar’ dedi. Onun da sebebi ne? Mansur Yavaş mal beyanını açıkladı. Bizim her şeyimiz açık. Karşımızdaki adamları biliyorsunuz beni didik didik etmişlerdir. En ufak bir şey olsa çıkarmazlar mıydı?” diye konuştu. 

‘BUNLARIN HESABINI YARGIDA SORACAĞIZ’

Rakibi Özhaseki’nin mal beyanını açıkladığını hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

“Çocuklarınkini açıklamamış, biz çocuklarımızınkini de açıkladık. Onunla ilgili söyleceklerimizi söyleceğiz. Kamuoyu kendisini kimin yönettiğini görsün. Bugüne kadar hep devlet memurluğu, bakanlık, milletvekilliği yaptı. Belediye başkanıyken mal beyanı İçişlerine veriliyor, milletvekili olunca da Meclis Başkanlığı’na veriliyor. Aldığı maaşlar belli, geliri belli. Benim 10 yıl belediye başkanlığından sonra bir 10 yıl da avukatlık yaptım. Biz açık açık açıkladık. Açıklamasında fayda var. Bu onları rahatsız etti. Bizi mağdur edip seçimi daha açık farkla kazanmamıza yardım ediyorlar. Allah onları şaşırtıyor. Bunların hesabını da yargıda mutlaka soracağız.”

“EN AZ 10 PUAN FARKLA SEÇİMİ ALACAĞIZ”

Yavaş, Ankara’da duvara yazı yazan kişiyle ilgili “Yazarken fotoğrafları olmasına rağmen, apartmana girişi olmasına rağmen yüzü tespit edilemedi, hemen takipsizlik verdiler” dedi. Sahte senet ile icra takibi yaptığı iddiasıyla ilgili tartışmalara da değinen Yavaş, şunları söyledi:

“Bu şahıs benim paramı 2’nci kez istedi, ‘bedelsiz kalan senedi kullandı’ diye, ‘Bana mesaj çekti’ diye şikayet ediyor. İki tane savcı tam 1 yıl incelemiş. Adalet Bakanlığı’na yazıyor, ne tahsilat var ne de böyle bir olay var. Savcı yazmış ‘Evet mesaj çekmiş; ama bunların hiçbirinde suç unsuru yok, Mansur Yavaş hakkında kovuşturmaya gerek yok’. Adaylık kesinleşince Adalet Bakanı geri gönderiyor, ‘Tekrar soruşturma açın’ diye. Hemen savcıyı da değiştiriyorlar. Bu sefer de görevi kötüye kullanmaktan dava açıyorlar. Pazartesi günü oraya itirazımızı yapacağız. Olur ya o da aynı kararı verirse bu sefer de bir itiraz daha Kırıkkale’ye. Yani ortada açılmış bir dava falan yok. O güne kadar seçim biterse belli davayı kapatacaklar. Ama seçimden önce ne yaparlar bilmiyorum, korkmuyoruz. Birilerinin direnmesi lazım. Bu iftiraları geçen dönemlerde de yaşadık. Birilerinin bu ülkede adaleti, hakkı, hukuku savunması lazım. İnşallah o görev de bize düştü. Sizin desteğinizle en az 10 puan farkla bu seçimi alacağız.”

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