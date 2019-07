Mansur Yavaş: Genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Aradan uzun süre geçmesine rağmen genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merak edilenlere ilişkin olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulundu.

“Bir yandan tasarruf yapmak istiyor, bir yandan da şeffaf olmak istiyoruz. 8 Nisan’dan bu yana neler yaptığımızı, nereye ne kadar harcama yaptığımızı da vatandaşa açıklamak için hazırlık yapıyoruz. Ankaralı, gelirlerimizi de, harcamalarımızı da görecek. Belediyeden ihale alanlar, bu işleri taşeronlara yaptırıyordu. Şimdi taşeronların ihalelere katılmasının yolunu açtık. Artık, ihalelerde adam kayırma dönemi bitmiştir” diyen Yavaş, şöyle devam etti:

“İhalelerin elektronik ortamda yapılması için hazırlığımız, yazılım çalışması sürüyor. İhaleye katılacak kişiler birbirini görmeyecek. Örneğin bardak mı alınacak. Bunu ilan edeceğiz. Ne kadar bardak satan varsa bize başvuracak en uygun olanı alacağız.

“BİZDEN HESAP SORULSUN”

Seçimlerden önce belediye çalışanlarına bizi farklı gösterme gayretleri oldu. Bizim adam ayırma gibi bir derdimiz yok. Çalışmak isteyen çalışacak. Türkiye bazı konularda normalleşmeli. Örneğin bilbordlarda fotoğrafımız olmayacak. Bizden hesap sorulması için bu göreve talip olduk. Halkla toplantılar yapacağız. Onlar bizi sorgulasın. Sorgulanacağını bilen başkan her şeye hazırlıklı olur, daha dikkatli davranır. Belediyenin önceliklerinin ne olması gerektiği konusunda yurttaşlarımızın görüşü de bizim için çok önemli. Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik her zaman ilkemiz olacak ve bunun dışına çıkılmayacak. Her projede halkın görüşü olacak.”

Mansur Yavaş Başkent’in çevre düzeniyle ilgili de açıklamalar yaptı. Ankara’yı güzelleştireceklerini ancak masraftan kaçacaklarını belirten Yavaş şöyle konuştu:

>> “Artık 15 gün dayanan çiçekleri dikmek, her tarafa çim ekmek yok. Bunlardan vazgeçip lavanta, gül başta olmak üzere uzun süre dayanan bitkilerle Başkent’i süsleyeceğiz. Bunun için ilgili odalarla da temas halinde olacağız. İlçelerde, köylerde bunların tohumlarını ektirip, fidelerini yetiştirip bunları dikeceğiz. Böylece vatandaşlarımız da kazanacak, biz de tasarruf edeceğiz.

“ONAY ALAMADIK”

>> Belediye şirketlerinin yönetimini elimize almamız gerekiyor. Bunun için açtığımız davaları kazandık. Şimdi, İstinaf Mahkemesi’nden de olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Biz şirketlerin yönetimini devralmadan önce yaklaşık bin 200 kişinin işe alındığını biliyoruz.

>> Belediyenin bütçesinin denk çıkması için belediyenin eski para birimiyle 2.5 katrilyonluk malını satması gerekiyor. Kiraya verilmeyen ya da çok düşük kiraya verilen mallarımızla ilgili de araştırmalarımız sürüyor. Aradan uzun süre geçmesine rağmen genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık.”

“KADINLAR ÜRETECEK, BİZ SATIN ALACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadın girişimcilerle işbirliği yapacağını söyledi. Ayaş’ta salça üreten kadınlardan ürünü alacaklarını belirten Yavaş şu açıklamayı yaptı:

“Ayaş’ta kadınlarımızın bir araya gelip salça ürettiğini öğrendim. Belediyemizin ilgili birimine sorup, salça ihtiyacımızı nasıl karşıladığımızı sordum. Şimdi, salçayı kadınlarımızdan almaya başladık. Öyle bir sisteme gideceğiz ki, halkımızın ürettiklerini alıp bunları belediye şirketlerimiz aracılığıyla ihraç bile edebiliriz. Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında 250 kuruluşu çalışma içine sokacağız ve plan da katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilecek. STK’lar, üniversiteler de tüm çalışmalarımızın içinde yer alacak. Ankaralı bugün ulaşıma daha fazla para ödüyorsa, su fiyatı yüksekse, metrolarımız bitmemişse bunun nedeni tek başına verilen kararlar yüzündendir. Bizim anlayışımız belediyeye halkla birlikte yönetmektir. Her konuda vatandaşlarımızın taleplerini soracağız. Kararlarımızda onların görüşleri etkili olacak.

“EKMEĞİ ÜRETEN ZARAR, DAĞITAN İSE KAR EDİYOR”

Halk Ekmek Fabrikamız zarar ediyor ama ekmeği dağıtan şirket kâr ediyor. Kendimiz dağıtırsak, ekmeği de daha ucuza veririz. Ayrıca bu noktaların durumunu da yeniden gözden geçiriyoruz ve yeni bir yapıya kavuşturacağız. Buralarda et, süt satılması için de hazırlık içindeyiz.”