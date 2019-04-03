“Mansur Yavaş için tam tersi yapılmıştı”

YSK, gece yarısı toplanarak İstanbul’u kaybeden AKP’nin itirazı üzerine bazı ilçelerde yeniden oy sayımı işlemini durduran il seçim kurulu kararını iptal etti. Bu kararla oylar yeniden sayılmaya başlarken YSK’nin kararına gerekçe olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 112’nci maddesi gösterildi.

ÇİFTE STANDART

CHP’nin kurul temsilcisi Hadimi Yakupoğlu YSK’nin aldığı karara tepki gösterdi. YSK’nin “çifte standart” uyguladığına dikkati çeken Yakupoğlu, “2014’te Mansur Yavaş için tam tersi bir karar vermişlerdi” dedi.

BİZE KULLANDIRILMAYAN HAKLAR

Gece yarısı kararıyla “oy sayımını durduran kararı iptal eden” YSK’nin 2014 yılında aldığı kararı paylaşan Yakupoğlu, “O kararda, CHP’nin itirazı, seçimin bir disiplin süreci olduğu, somut delil bulunmadığı, sandık başında geçerli veya geçersiz itirazı yapılıp tutanağa bağlanmadığı gerekçeleri gösterildi ve başvuru reddedildi. Bugün ise AKP, bu seçimi, tarihimizdeki en şaibeli seçimlerden biri ilan ederek 2014 yılında bize kullandırılmayan tüm hakları kullanmaktadır” ifadelerini kullandı.

7 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

AKP’nin itirazı üzerine ilçe seçim kurulu kararıyla İstanbul’un 7 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlanmış, CHP’nin itirazı üzerine il seçim kurulu tedbir kararı alarak sayımı durdurmuştu. AKP, bunun üzerine YSK’ya itiraz etmişti. Geceyarısı toplanan YSK, yeniden oy sayımı yapılan iliçelerde işlemin devamı yönünde karar verirken, oyların yeniden sayımına başlanmayan yerlerde ise il seçim kurulundan çıkacak karara göre hareket edilmesini istedi.