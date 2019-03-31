Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki oylarını kullandı

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur yavaş, oyunu Ankara Çankaya’da bulunan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde kullandı. Yavaş, “İnşallah güzel bir sonuç çıkacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kızı Armağan Yavaş ile birlikte Çukurambar Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’ne geldi.

4297 numaralı sandıkta oyunu kullanan Mansur Yavaş, “Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük Ankara ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir” dedi.

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Yavaş, seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi’nde takip edeceğini bildirdi.

ÖZHASEKİ: SONUCA SAYGILI DAVRANILMASI İCAP EDİYOR

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’da oyunu kullandı. Özhaseki, “Şimdiye kadar herkes söyleyeceklerini söyledi, bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor” dedi.

AKP’li Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, kızı Zeynep Özhaseki Yurt ve damadı Mehmet Salih Yurt ile birlikte Beştepe’deki Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Özhaseki ve ailesi, 1031 numaralı sandıkta oylarını verdi. Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra sandık başında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özhaseki, şöyle konuştu:

“Bugün ülkemiz için güzel bir gün olacak. Önemli bir gün diye düşünüyorum. 3 aydır bütün aday arkadaşlar kampanyalarını sürdürdüler. Kaza bela olmadan, bir sıkıntı doğmadan olgunluk içinde kampanya dönemini atlattık. Keşke bazı üzüldüğümüz şeyler olmasaydı diyoruz; ama yine de herhangi bir yerde bir çatışma olmaması, kan akmaması, kimsenin burnunun kanamaması en önemli şey olarak görüyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonra da sonuna kadar bu olgunluk içinde seçimler yapılır. Şimdiye kadar herkes söyleyeceklerini söyledi, bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor. Takdir milletin. Millet ne derse o olur. Ankara’mız için de ülkemiz için de hayırlısı olsun diye dua ediyorum.”