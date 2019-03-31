Mansur Yavaş: Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir

Mansur Yavaş, “Bugün Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir” dedi.

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Mansur Yavaş, “Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara’nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız” dedi.

Yavaş, şöyle devam etti:

>> Umudun başkenti Ankara’yı hep birlikte yarınlara taşıyacağız.

>> Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız.

>> Siyasi görüşü, kimliği, kökeni ne olursa olsun Ankara’ya değer katmat isteyen herkesi kucaklayacağız.

>> Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara’nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız.

>> Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum.

>> Bir müjde de inşallah İstanbul’dan bekleyeceğiz.

>> Tüm annelerin elini öpeceğim. Bundan sonrası için Ankara’ya hizmet yolunda yine dualarını isteyeceğim. Sevgili Ankaralılar kazandığımızda bir zafer olarak görmeyeceğimizi söyledim bizim yenmek zorunda olduğumun biz düşman yok ki… Kazanan tüm Ankara olacaktır. Bugün Ankara’da kaybeden Özhaseki’dir. Evet Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Aday tanıtım toplantısında söz vermiştim. Bizler kinle gelmiyoruz. Bizler nefret dilini uzak tutacağız. Hiçbir ayrım yapmadan bu şehri kardeş yapacağız Bir temennide bulunmuştum. Görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olacağım demiştim.

LİYAKAT DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR

>> Liyakat dönemi başlamıştır. Hiç kimse kaybetmemiş Ankara kazanmıştır. Tüm Ankara el ele kazanmıştır. Ankara’da huzur kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen Ankaralıların emeği ile alın teri ile ortaya çıkan bu duruşu başkentimize hizmetle yüceltmektir. Kinimiz yoktur. Aşkla çalışacak irademiz ve gülümsememiz vardır. Ankara’daki tüm hemşerilerimiz rahat uyusunlar. Belediye çalışanlarımız tedirgin olmasın. Kimse ile kavgamız yok. Tek kavgamız Ankara için çalışmak olacaktır. Değerli hemşerilerim taşkınlık yapacak olanlar. Kirli hesaplara fırsat da vermeyin. Biz Ankara’daki hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü artık biz büyük bir aileyiz.”