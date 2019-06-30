25.7 C
Istanbul
30.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Mansur Yavaş talimat verdi: Gökçek döneminde alınan cip düğün arabası oldu

Mansur Yavaş talimat verdi: Gökçek döneminde alınan cip düğün arabası oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde belediyeye alınan cipin, maddi durumu iyi olmayan çiftlerin düğünlerinde kullanılması talimatını verdi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde büyük paralar ödenerek alınan cip tipi araçlar, Mansur Yavaş’ın talimatıyla düğün arabası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı bir programda kullandığı, “Belediyede üç cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş” ifadeleriyle gündeme gelen ciplerden biri genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu.

Yavaş’ın, ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan yurttaşların düğünlerinde kullanılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

İlginizi çekebilir:  Belediye başkanı yetkisinin genelgeyle gasbı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,057AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mansur Yavaş talimat verdi: Gökçek döneminde alınan cip düğün arabası oldu

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde büyük paralar ödenerek alınan cip...
Devamını Oku

Irak’ın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı

birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Devamını Oku

DSP’li Muammer Aydın, partideki görevlerinden istifa etti

birgun.net -
31 Mart seçimlerinde DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan 23 Haziran...
Devamını Oku

Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

birgun.net -
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından...
Devamını Oku

İstanbul’da Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı

birgun.net -
Onur Haftası kapsamında İstanbul'daki buluşmaların ana adresi Taksim İstiklal Caddesi oldu. Polis,...
Devamını Oku

Bozcaada’ki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor

birgun.net -
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili...
Devamını Oku

Sarıyer’de orman yangını: 2 saatte söndürüldü

birgun.net -
Sarıyer Ayazağa’da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir...
Devamını Oku

Yavru köpeği dereye atan işçi: Pişmanım

birgun.net -
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı, yavru köpeği elindeki süpürge...
Devamını Oku

İki şair kızı, 2 Temmuz’da Madımak kitabını imzalıyor

birgun.net -
Madımak katliamı sırasında otelde bulunan şairler Behçet Aysan ve Metin Altıok'un kızları...
Devamını Oku

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’ne Avrupa’da en iyi koro ve orkestra ödülü

birgun.net -
Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde yapılan 42. Bim Palace Müzik Festivali'nde Ankara Güzel Sanatlar...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi