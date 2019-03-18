18.03.2019
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Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

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Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Güdül’de düzenlenen mitinge katıldı.

Çanakkale anmasıyla başlayan mitingde otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, “Ankara’da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki ‘üçlü olsun güçlü olsun’. Ama bakıyoruz Ankara’nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Hani bir söz var, ‘Uzayan kol bizden olsun’ derler. Bunu Doğulular, Karadenizliler yapıyor. Şimdi sıra Ankara’nın çevresinde. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül’ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül’deki hemşerilerimizle tanışıyoruz” dedi.

“EN AZ YÜZDE 10 FARK”

Yavaş, konuşmasının devamında, “Anketleri görüyorlar, bakalım şapkadan daha ne çıkaracaklar. Onlar tecrübeli siyasiler, çok iyi biliyorlar ki seçime 15 gün kala ne yaparsanız yapın buna halk inanmaz. Bir de insana yakışan iftiralar atın. Allah’tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Ama dediğim gibi Ankaralı hemşerilerim kararını vermiş. En az yüzde 10 farkla bizi seçecekler. O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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ÖZHASEKİ’YE CEVAP VERDİ

Rakibi AKP’li Mehmet Özhaseki’nin kendisi için ‘projesi yok’ dediğini hatırlatan Yavaş, “Benim çılgın projem yok, bunu anlayın. Ankara’da ekonomik kriz nedeni ile dükkanlar kapanıyor, işçiler işsiz kalıyor, gençler iş bulamıyor. Burada yapacağımız tek şey var; Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmak. Nallıhan’ın ekonomisini kalkındırmak için hep birlikte oturup konuşacağız. Turistten Beypazarlılar şehrin merkezine gelemedi. Şimdi sıra Nallıhan’da, size de aynısını vaat ediyorum. Binlerce turist burada gezecek, esnafımız para kazanacak” diye konuştu.

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