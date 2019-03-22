Mansur Yavaş’ı şikayet eden şahıs cinsel taciz hükümlüsü çıktı

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK’ya başvuruldu. Başvuruyu yapan Rıfat Çiçek adlı kişi, ‘Cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama’ suçlarından 52 yıl hapse mahkum edilen Tarsus Cezaevindeki bir hükümlü çıktı.

Çiçek, Adalet Bakanlığı aracılığıyla YSK’ye gönderdiği dilekçesinde, ‘’Ben bir Türk vatandaşı olarak YSK’nın acilen toplanıp, Mansur Yavaş hakkında kuvvetli suç şüphesini oluşturan bulguların olması sebebi ile ve böyle bir suçu işleyen kişinin başkenti yönetemeyeceği kanaati ile adaylığı düşürülmelidir” dedi.

YSK ise bu başvuruyu reddetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da, Mansur Yavaş hakkında YSK’ya başvuruda bulunan kişinin halen cezaevinde hükümlü olduğunu belirterek ‘’Bu şahıs, cinsel taciz, yağma ve pek çok suçtan 52 yıl ve ayrıca 62 ay 52 gün hapis cezası almış Rıfat Çiçek’tir,” dedi.