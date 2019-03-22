22.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Mansur Yavaş'ı şikayet eden şahıs cinsel taciz hükümlüsü çıktı

Mansur Yavaş’ı şikayet eden şahıs cinsel taciz hükümlüsü çıktı

birgun.net birgun.net

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası nedeniyle düşürülmesi için YSK’ya başvuruldu. Başvuruyu yapan Rıfat Çiçek adlı kişi, ‘Cinsel taciz, kredi kartı dolandırıcılığı, yol kesme, yağma, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ve yaralama’ suçlarından 52 yıl hapse mahkum edilen Tarsus Cezaevindeki bir hükümlü çıktı.

Çiçek, Adalet Bakanlığı aracılığıyla YSK’ye gönderdiği dilekçesinde, ‘’Ben bir Türk vatandaşı olarak YSK’nın acilen toplanıp, Mansur Yavaş hakkında kuvvetli suç şüphesini oluşturan bulguların olması sebebi ile ve böyle bir suçu işleyen kişinin başkenti yönetemeyeceği kanaati ile adaylığı düşürülmelidir” dedi.

YSK ise bu başvuruyu reddetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da, Mansur Yavaş hakkında YSK’ya başvuruda bulunan kişinin halen cezaevinde hükümlü olduğunu belirterek ‘’Bu şahıs, cinsel taciz, yağma ve pek çok suçtan 52 yıl ve ayrıca 62 ay 52 gün hapis cezası almış Rıfat Çiçek’tir,” dedi.

İlginizi çekebilir:  "Adayın konuşması sırasında polis gelip 'Dışarıya yayın yapmayın' uyarısı yaptı"

SON HABERLER

Senegalli yolcuya ırkçı söylemde bulunan şoförü meslektaşları darp etti

birgun.net -
Senegalli yolcuya yönelik ırkçı sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki...
Devamını Oku

Mansur Yavaş’ı şikayet eden şahıs cinsel taciz hükümlüsü çıktı

birgun.net -
Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası...
Devamını Oku

Tunç Soyer, İzmir’de trafik sorununu 6 hamle ile çözecek

birgun.net -
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Radyo Romantik Türk’te (103.4)...
Devamını Oku

İzmir’de down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 34 yaralı

birgun.net -
İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün...
Devamını Oku

Kocaeli’de 55 kişi MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldı

birgun.net -
Yerel seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde toplu üye...
Devamını Oku

Kader değil cinayet!

birgun.net -
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Gelik Beldesi'nde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte...
Devamını Oku

Ankapark’ta can pazarı!

birgun.net -
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kenti çok büyük zararlara uğratarak...
Devamını Oku

Gana’da iki otobüs çarpıştı: En az 50 ölü

birgun.net -
Gana’da iki otobüs çarpıştı. Çarpışma sonucu yangın çıktı. 50’den fazla kişinin hayatını...
Devamını Oku

IMF sözcüsünden Türkiye’ye uyarı

birgun.net -
IMF Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Türk ekonomisinde...
Devamını Oku

AB: İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz

birgun.net -
Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını açıkladı. Açıklamada, birliğin ABD...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi