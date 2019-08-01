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01.08.2019
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Mansur Yavaş’ın ilk 100 günü açıklandı: Ankara, 136 milyon bütçe fazlası verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayımlandı. Yavaş’ın, ilk 100 gün sonunda 136 milyon 579 bin 402 TL bütçe fazlası verdiği açıklandı

Burcu Cansu Burcu Cansu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayımlandı. Kitapçıkta, belediyenin borç durumundan alacak durumuna, tasarruf tedbirlerinden personel sayısına kadar birçok bilgi kamuoyu ile paylaşıldı. Yavaş,  ilk 100 günde israfla mücadele ederek 136 milyon 579 bin 402 TL bütçe fazlası verdi.

20 KAT FAZLA KESİNTİ YAPILACAK

Yavaş’ın mazbatasını aldığı gün olan 8 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ ve EGO dahil toplam borcunun  8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

“Metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri geri ödemeleri ile ilgili 2019 yılında köklü bir değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, proje maliyet bedellerinin metro gelirleri yerine, her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylar üzerinden tahsil edilmesi ilkesi getirildi. Bu düzenlemenin belediyelerin lehine olduğu belirtilse de yeni düzenlemenin tek amacı belediyemizi mali açıdan zor duruma düşürmektir. Eğer 2018 yılında belediyemizin Hazine paylarından yüzde 5 kesinti yapılsaydı toplamda 208 milyon 648 bin 929 TL kesinti yapılmış olacaktı. 2018 Yılında Bakanlık tarafından yapılan metro hattı tahsilat toplamı üzerinden yüzde 15 kesinti yapılmak suretiyle ödeme yapılsaydı, ödenecek toplam tutar 10 milyon 605 TL olacaktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Nisan 2019 tarih ve 1014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018 yılı gerçekleşmelerine göre Belediyemizden 198 milyon 43 bin 929 TL yani yapılması gereken kesintiden yaklaşık 20 kat daha fazla kesinti yapılacak.”

YSK’nin seçim kararını Resmi Gazete’de yayımlandığı 13 Aralık 2018’den, Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan 2019 tarihine kadar belediyeye  853 yeni personel alındığının altı çizildi. Bu 853 kişinin 117’sinin ise Yavaş’ın seçimi kazandığı 1 Nisan’dan mazbatasını aldığı 8 Nisan’a kadarki bir haftada alındığı belirtildi. Yavaş’ın mazbatasını aldığı gün 29 bin 446 personel olduğu belirtilerek, “Çeşitli nedenlerle ayrılan ve işe alınan memur, sözleşmeli, ek dersli ve işçi sayılarındaki artış ve azalışlar karşılaştırıldığında toplamda 79 kişi işe alındı. 56 kişi de işten ayrıldı. 100 günün sonunda personel sayısı arasındaki fark 23’tür” dendi.

LİYAKAT VURGUSU

Bilgisayar İşletmeni Sertifikaları olduğu halde uzun yıllar siyasi ayrım nedeniyle kadro alamayan 44 kişiye Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadrosu verildiği belirtildi.

SENDİKAL HAKLARDA ÖZGÜRLÜK

Bütün birimlere 12 Nisan’da iletilen genelge uyarınca, diledikleri sendikalara özgür iradeleri ile serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme hakkına sahip olduklarının belirtildiği bildirildi. Ayrıca, en üst yöneticiden en alt kademede görev yapan personele kadar herkese eşit oranda Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için yetkili sendikalarla karşılıklı mutabakata varıldığı da kaydedildi.

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