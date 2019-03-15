Mansur Yavaş’tan CNN Türk ve Özhaseki’ye sert tepki

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CNN Türk’e tepki gösterdi.

CNN Türk, Yeni Zelanda’da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısını haberleştirdiği sırada yayını keserek AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’ye bağlandı. CNN Türk’ün, Özhaseki’nin Mansur Yavaş’a dönük yargı komplosunu sürdürdüğü açıklamalarına bağlanması tepkiyle karşılandı.

Mansur Yavaş da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak “Allah’tan korkun. İnsanların ibadethanede öldürülmesinden de mi önemli iftiralarınızı yaymanız? Siyasetiniz batsın,” ifadeleriyle CNN Türk’ü ve Mehmet Özhaseki’yi kınadı.