12.4 C
Istanbul
25.03.2019
Anasayfa SİYASET Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a yanıt

Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda" sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

birgun.net birgun.net

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez” ifadesine yanıt verdi.

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Yavaş, dün kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

İlginizi çekebilir:  Ankara tartışma değil, çözüm istiyor

“Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle’ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır.”

Erdoğan, “Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var” demişti.

- Reklam -

SON HABERLER

Eskişehir Newrozu’nda gözaltına alınan 4 HDP’li serbest

birgun.net -
Eskişehir'de, Newroz kutlamalarındaki konuşmalarında "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye...
Devamını Oku

Unicorn Store’dan ilk fragman yayınlandı

birgun.net -
Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson, ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu filmi...
Devamını Oku

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

birgun.net -
Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği...
Devamını Oku

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit'e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal...
Devamını Oku

Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR -
Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini...
Devamını Oku

Rus basını: Rusya, Venezuela’ya 100’den fazla asker gönderdi

birgun.net -
Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton...
Devamını Oku

Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

birgun.net -
Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle...
Devamını Oku

Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

birgun.net -
Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi