Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a yanıt

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez” ifadesine yanıt verdi.

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Yavaş, dün kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

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“Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle’ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır.”

Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar.

Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır. https://t.co/AQq0ksTpmw — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 24, 2019

Erdoğan, “Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var” demişti.