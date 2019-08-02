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02.08.2019
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Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a jet yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın “Çocuk evleri kapatılıyor mu?” sorusuna ve eleştirilerine yanıt verdi.

Ankara’da çocuk evlerinin tasarruf gerekçesiyle kapatılması iddiaları sonrası, Fatih Portakal kişisel Twitter hesabından tepki göstermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi

Fatih Portakal’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı “Doğru olabilir mi @ankarabbld? Yetim çocukların korunup kollandığı ‘Çocuk evleri’ kapatılıyor mu? Çocuklara boşaltın tebligatı gönderildi mi? Vicdanlı kamuoyu adına cevap beklemek hakkımız? Sosyal belediyecilik insan odaklı calışmalar yapmak değil midir? @mansuryavas06” paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi.

Belediyeden gelen cevabı paylaşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı;

“Cevap geldi @ankarabbld’den. 11 cocuk koruma evinde 47 çocuk kalıyor. Ve ailelerinin olduğu da anlaşılıyor. 40’i çocuklarını almak için dilekçe vermiş, güzel bir adim. 7’sinin babası cezaevindeymiş. Evde sosyal hizmet verilecekmiş. Açıklama önemli.

Çocuklar hepimizin, bu ülkenin çocukları. İktidar veya muhalefet kör siyasetin, egolu siyasetçilerin malzemesi olmasınlar. Böyle yapanlar var ise nasırlaşan vicdanlarını gözden geçirmelerinde fayda var. Şeffaf belediyecilik ve yanıt verebilir olmak önemli.”

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