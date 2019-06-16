Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek

Yüksek Seçim Kurulu’nun iptal kararı sonucu 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine tam bir hafta kala Millet İttifakı, CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’na destek çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP milletvekilleri tam kadro sahada çalışırken İmamoğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da destek vereceği öğrenildi.

Yavaş, bu hafta İstanbul’a giderek 3 gün boyunca İmamoğlu’nun seçim kampanyası kapsamında temaslarda bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, sağ seçmenden İmamoğlu’na destek vermelerini isteyeceği belirtiliyor.

Mayıs ayında İstanbul’da katıldığı bir iftar programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Biz Ankara’da inandık ve başardık. Siz de inanın her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu’nu 16 milyon İstanbullunun vicdanına emanet ediyorum” demişti.

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