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24.07.2019
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Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’le ilgili ilk suç duyurusu

birgun.net birgun.net

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye şirketleriyle ilgili eski belediye başkanı Melih Gökçek’le ilgili ilk suç duyurusunu yaptığı açıklandı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde Mansur Yavaş’ın belediye şirketleri ile ilgili Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemini kapsayan ilk suç duyurusunu yaptığını duyurdu. 

Öztürk yazısında, “Hukukçu Mansur Yavaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarını güvendiği müfettişler, hukukçular araştırıyor. Sıkı bir incelemeden sonra bunlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak” diyerek ilk suç duyurusunun Gökçek dönemine bağlı bir şirketle ilgili yapıldığını söyledi.

Öztürk, “Bunun ilk uygulaması belediye şirketi Seğmen Su Madencilik Makine Gıda İnşaat A.Ş için gerçekleşti. Yaklaşık 70 milyon liralık yolsuzluk iddiasından söz ediliyor ve bunun birinci diliminin suç duyurusu 5 milyon 750 bin lirayı kapsıyor” dedi.

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