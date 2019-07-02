Mansur Yavaş’tan Sivas Katliamı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sivas Katliamı’nın yıldönümü sebebiyle Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Yavaş paylaşımında “2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın ilk paylaşımda ‘Sivas katliam’ dememesi dikkat çekmişti. İkinci bir paylaşım yapan Yavaş’ın mesajı şu şekilde:

“Sivas Katliamı 280 karaktere sığamayacak kadar acı, vahşi ve canicedir. Provokatör caniler ile ihmalkar yönetim anlayışı, tarihimizin en büyük katliamlarından birine sebep olmuştur. Hiçbir gerekçe veya yorum bu katliamı yumuşatamaz.”



2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. #UnutmadıMADIMAKlımda — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 2, 2019

Sivas Katliamı 280 karaktere sığamayacak kadar acı, vahşi ve canicedir.



Provokatör caniler ile ihmalkar yönetim anlayışı, tarihimizin en büyük katliamlarından birine sebep olmuştur.



Hiçbir gerekçe veya yorum bu katliamı yumuşatamaz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 2, 2019