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26.07.2019
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Mansur Yavaş’tan yolda kalan bisikletçilere yardım

Yolda kalan bisiklet topluluğu üyelerinin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Mansur Yavaş, bisikletçileri otobüsle aldırdı

İsmail Arı İsmail Arı

Çubuk Karagöl’de yolda kalan Ankara Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyelerinin çağrısına kayıtsız kalmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bisikletçilere Belediye otobüsü gönderdi.

Bisiklet Topluluğu üyesi Tolga Göntürk’ün Twitter üzerinden gece saatlerinde yaptığı “Sevgili Belediye Başkanım Çubuk Karagöl Yolu’nda yolda kaldık. Belediye otobüsleri ‘Kesinlikle alamayız, talimat geldi’ dedi. Bisikletli toplu taşıma talep ediyoruz” paylaşımı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü ekipleri bisikletçileri bulundukları yerden almak için belediye otobüsü gönderdi.

A.Ü Hitit Bisiklet Topluluğu sosyal medya hesaplarından, “Mansur Yavaş, Ali Onuralp, Nihat Alkaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gecenin bu saatinde bizimle ilgilendikleri için çok çok teşekkür ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

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