Manuş Baba askerlik fotoğrafı hakkında konuştu

Müzisyen Manuş Baba, sosyal medyada sıkça paylaşım askerlik fotoğrafı hakkında konuştu.

Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan, geçtiğimiz haftalarda bedelli askerlikten yararlandı. Tekirdağ’da askerlik yapıp tezkeresini alan Manuş Baba, Edremit Altınoluk’taki konseriyle sahnelere de geri döndü.

Manuş Baba’nın askerlik fotoğrafı, sosyal medyayı sallamış ve birçok kişi askerlik halini konuşmuştu. Altınoluk’taki konserinde bu konuya değinen Manuş Baba, fotoğrafına kendisinin de çok güldüğünü söyledi ve “Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim” dedi.