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30.05.2019
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Manyas Kuş Gölü’ne zehir akıyor!

birgun.net birgun.net

Balıkesir’deki Eğridere kirlilik sebebiyle tehlike saçıyor. Biyogaz dönüşüm şirketinin atıklarıyla kirletilen derede ağır metaller olduğunu söyleyen yurttaşlar, Manyas Kuş Gölü’ne akan derenin “zehir” aktığını ve göldeki balık türünün 23’ten 4’e kadar düştüğünü söylüyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca Mahallesinin kenarından geçen derenin kokusuna mahalleliler isyan etti. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu “Manyas Kuş Gölü ve onu besleyen derelerin suyu çok kirli. Bu suyun içinde yüksek, demir, çinko, alüminyum, nitrat, fosfat var. Manyas kuş gölündeki balık türü 23’ten üçe, dörde düştü. Bu suda yaşayan 2-3 milyon kuş ağır metalle besleniyor. Bu suyla tarımsal amaçlı sulama yapıyoruz. Hububatları ve sebzeleri suluyoruz. Yetmiyor bir de biz kimyasal ilaç sıkıyoruz. Sonuçta kansere yakalanıyoruz ve ölüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, çıkın kansere yakalananların sayısını siz açıklayın, ya da yalan söylüyorsunuz deyin” dedi.

Tesisin arıtması yok

“Deremizi, gölümüzü kirletenlerin kim olduğu belli” diyen Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Çoğunun arıtma tesisi yok, olan da çalıştırmıyor. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere diğer yetkililer gerekli denetimi yapmıyor, yapamıyor. Havamız, suyumuz, deremiz, gölümüz, denizimiz hızla kirlenmeye devam ediyor. Nefes alamıyoruz. Derelerimizden zehir akıyor. Kuş gölümüz can çekişiyor.”

Doğruca mahallesi Muhtarı Adem Taştekin ise “Deremizde bir tek canlı yaşamıyor artık. Benim atalarım bize suyunu içebildiğim, balık tutabildiğim bir dere bıraktı. Ne yazık ki, çocuklarıma yaşanacak etrafında gezebilecek bir dere bırakamıyorum” dedi.

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