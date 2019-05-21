Mardin’de eski belediye başkanına 13,5 yıl hapis cezası

Mardin’in Dargeçit belediyesi eski eş başkanı Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Zeynep Sipçik, “PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dargeçit Belediye Başkanı olduğu dönem İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanıp, Mart 2016’da gözaltına alınan Zeynep Sipçik, mahkemece tutuklandı. Mardin Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sipçik’in yargılanmasına bugün devam edildi.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, son kez savunması alınan Sipçik’e, “PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.