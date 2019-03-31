10.6 C
Istanbul
31.03.2019
Yerel Seçim Sayfası
Anasayfa GÜNCEL Mardin'de kaybolan minik Ömer'in cansız bedeni bulundu

Mardin’de kaybolan minik Ömer’in cansız bedeni bulundu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Mardin’in Derik ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Ömer Azak’ın, iki mahalle arasında geçen ve evine 500 metre mesafedeki derede, kaybolduktan 20 saat sonra cansız bedeni bulundu.

İlginizi çekebilir:  Cumartesi Anneleri 731. hafta: Gazeteci Babaoğlu ölüme terkedildi

Derik ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Beşkavak Mahallesi’nde yaşayan Gurbet- Şeyhmus Azak çiftinin çocukları Ömer, dün oyun oynamak için evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Ömer’e ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün gece saatlerine kadar dedektör köpekler eşliğinde Ömer’i aradı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ’ın da ellerine aldıkları el fenerleriyle katıldığı arama çalışmalarında dün gece sonuç alınamadı.

Sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarıyla ekipler, mobese kamera kayıtlarından çocuğun, Dumanlı ile Beşkavak mahalleri arasında geçen dereye doğru gittiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan arama çalışmalarıyla küçük Ömer’in saat 10.00 sıralarında kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra cansız bedenine ulaştı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ömer’in, dere kenarındaki çamur bölgede ayağı kayması sonucu düştüğü suda boğulduğu belirtilirken, cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Ömer’in babası Şeyhmus Azak, çocuğunun dün saat 14.00 sıralarında evden oyun oynamak için ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Öte yandan boğulduğu tahmin edilen Ömer Azak’ın son görüntüleri, derenin çevresindeki MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Azak’ın bölgede bir süre gezindiği ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

Mardin’de kaybolan minik Ömer’in cansız bedeni bulundu

birgun.net -
Mardin'in Derik ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan...
Devamını Oku

Urfa’da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandı

birgun.net -
Urfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi...
Devamını Oku

Sandık başında kedi ve köpek

birgun.net -
Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan sahibinin yanında...
Devamını Oku

Ukrayna devlet başkanını seçmek için sandık başında

birgun.net -
Ukrayna’da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.  
Devamını Oku

Oy kullanmayı beklerken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi

birgun.net -
Mardin'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için gittiği okulda, sıra beklerken kalp krizi...
Devamını Oku

Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Antep’te dere taştı: 2 kişi kayıp

birgun.net -
Antep'in Araban ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Dere...
Devamını Oku

CHP’li Sandal’dan adaylıktan çekildiği iddialarına yalanlama

birgun.net -
İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, adaylıktan çekildiği yönündeki haberleri yalanladı....
Devamını Oku

18 bin 450 seçmenli okul

birgun.net -
Avcılar'da 5 bin 300 öğrenciye sahip Leyla Bayram İlkokulu’na konulan 53 sandıkta...
Devamını Oku

Denizli’de art arda depremler

birgun.net -
Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi