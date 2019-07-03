Mardin’de doktora şiddet olayında 2 gözaltı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, hastanede doktor çifti darbeden ve usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen hasta ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız’a, mesai sonrası kreşteki çocuklarını almak için gittikleri Yenişehir Mahallesi’nde saldırdığı iddia edilen C.B. ile beraberindeki kişi polis ekibi tarafından yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli C.B, usulsüz rapor almak istemiş, bu talebine olumsuz yanıt veren doktorları darbetmişti.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, darbedilen meslektaşlarının Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Doktor Davut Sakız’ın kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi uzmanlarınca, Ayşe Sakız’ın ise vücut travması nedeniyle genel cerrahi servisinde takip edildiğini kaydeden Yavuz, zanlıların yakalandıklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

Olay, dün merkezde bulunan Ravza Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocuklarını kreşten almaya giden devlet hastanesi doktorlarından endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazmalarını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen doktorlardan Davut Sakız ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Başhekim Alpay Tuncar, Sağlık-Sen Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünver, saldırıyı kınayarak darp edilen meslektaşlarının yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı.

“BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR, BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz doktorlarının 10 gün önce usulsüz bir şekilde ilaç yazılmasını isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti. Uzm. Dr. Yavuz, “Şu anda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzünde çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin’e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişleridir bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. 7-24 halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın ize sahip çıkmasını istiyoruz,” dedi.

ÖNCE KONUŞTU ARDINDAN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay anını anlatan endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız, daha önce Cebrail B. isimli hastasının kendisine usulsüz ilaç yazma istediği olduğunu ifade ederek bunu yazmadığı için tehdit edildiğini söyledi. Davut Sakız, “Sert bir şey de söylemedim. ‘Kusura bakmayın ben bu raporu çıkaramayacağım’ dedim. Ardından bir gün sonra geldi, ben başka bir hastayı muayenene ederken gelip beni tehdit etti. ‘İlacında bütün masrafların da senden almazsan şerefsizim’ diye tehditlerde bulundu. Bugün de eşimle birlikte iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, arkamıza park ettiler. Eşimle indikten sonra ‘Beni tanıdın mı’ dedikten sonra hem bana hem de eşime saldırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla 2 kişiydiler. Allah’tan oradan polis geçiyordu onu görünce kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı,” dedi.

Olayda eşi ile birlikte darp edilen enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız ise, çocuklarını almak için kreşin olduğu yere geldiklerini kaydederek, “Takip edildiğimizi fark etmedik. Eşim tehdit aldığını söyledi ama her gün hastalar tehdit ediyor. Bu boyuta geleceğini tahmin etmedik. Çocuklarımız Allah’tan yanımızda yoktu, çok korktum,” şeklinde konuştu.