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28.07.2019
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Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük yangın: 6 Süryani köyü ve Botaş İstasyonu tehdit altında

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Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı.

6 Süryani köyünü büyük risk altına alan yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı.

Ardından alevlerin Elbeğendi Kafro köyüne ulaştığı haberi geldi. Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için mücadeleye girdi.

Alevlerin Botaş İstasyonu’na doğru gittiği belirtilirken, ulaşması durumunda büyük risk yaratacağı uyarısı yapıldı. 

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı’nın köylerinde saat 14.00 sularında çıkan yangın, kuru otların etkisiyle bir anda büyüyerek geniş bir
alana yayıldı.

Yangının yakınlarına geldiği Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyleri olduğu öğrenildi.

Yangının yaklaşmasıyla birlikte risk altına giren köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

‘KONTROL ALTINA ALINMAZSA KÖYLÜLER EVLERİNİ BOŞALTACAK’

Sputnik Türkiye’ye bilgi veren Üçköy Dernek Başkanı Yusuf Şaşmaz, yangının elektrik direklerinden çıktığını düşündüklerini söyledi.

Yangının 3 saate yakındır kontrol altına alınamadığını belirten köylüler, alevlerin bölgede bulunan Botaş İstasyonu’na vardığını aktarıp şunları söyledi: “Orada petrol boru hattı var. Oraya ulaşırsa büyük bir tehlike yaşanır.”

“Yangın şu an köylerde evlerin dibine kadar geldi. Bazı arkadaşlar dumandan etkilendi.”

“İtfaiye ekipleri de var ama kontrol altına alınamıyor ve hızla büyüyor. Eğer kontrol altına alınamazsa köylüler evlerini terk etmek zorunda kalacak. Alevler şuan köylerin etrafında. Yangın geniş bir arazide sürüyor.”

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