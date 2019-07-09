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10.07.2019
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Marilyn Manson, Stephen King uyarlaması dizide rol alacak

Marilyn Manson, The Stand dizisinde rol alacağını açıkladı. Manson, dizi için The Doors'un ünlü 'sound'u The End şarkısını da dizi için düzenlediklerini duyurdu.

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Stephen King‘in romanı olan The Stand televizyona uyarlanıyor. Daha önce Sons of Anarchy ve Salem gibi dizilerde de rol alan ünlü sanatçı Marilyn Manson, Stephen King’in romanından uyarlanacak The Stand dizisinde rol alacağını açıkladı.

Filmloverss’ın haberine göre, Manson, geçtiğimiz günlerde Revolver’a verdiği röportajda, The Stand dizisinde rol alacağını açıkladı. Manson, yaptığı açıklamada: “Shooter Jennings ile birlikte Stephen King’in romanından uyarlanan The Stand dizisi için The Doors’un The End şarkısını cover‘ladık. Aynı zamanda o dizide rol de alacağım” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında CBS All Access’ten onay alan 10 bölümlük The Stand dizisi için hazırlıklar başladı. Kısa süre önce, dizide rol almaları için James Marsden, Amber Heard, Whoopi Goldberg, Greg Kinnear, Odessa Young ve Henry Zaga gibi isimlerle görüşüldüğü ortaya çıktı.

Sanatçı, dizide hangi karakteri canlandıracağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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