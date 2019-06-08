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09.06.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Marmara Adası koylarına midye çiftliği tehdidi

Marmara Adası koylarına midye çiftliği tehdidi

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MUSTAFA DERMANLI

Marmara Denizi’nin güney batısında bulunan Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda kurulması planlanan midye çiftliklerine Adalılar tepkili. Midye çiftliği kurma projesi adalıları ayağa kaldırırken, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Marmara Adası Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği önderliğinde ilçe merkezinde bir protesto gösterisi düzenlendi. Koylarda midye çiftlikleri kurulmasına karşı çıkan ada sakinleri, bu çiftliklerin koylara zarar vereceğini, turizm ve balıkçılığı öldüreceğini kaydetti.

Marmara Adası Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği’nden yapılan açıklamada, “Biz ada halkı olarak ailelerimizle yüzdüğümüz, balık avladığımız bu bakir koyların midye çiftlikleri kurularak, tek tek yok edilmesine sonuna kadar karşıyız” denildi.

Her yaştan yüzlerce kişinin katıldığı eylemde “Midye değil, deniz istiyoruz”, “Çiftlikler kurulmasın, plajlar bozulmasın” dövizleri açan Marmara Adalılar dernek imzasıyla bir de basın açıklaması yayınladılar.

Marmara Adası Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği’nden yapılan açıklama metni şöyle:

“Marmara Adası koylarına midye üretim çiftlikleri kurma projesi için ruhsat ve teşvik alındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Biz ada halkı olarak ailelerimizle yüzdüğümüz, balık avladığımız bu bakir koyların midye çiftlikleri kurularak, tek tek yok edilmesine sonuna kadar karşıyız!

Ada halkının fikri alınmadan hazırlanan bu projenin, koylara ve adamıza vereceği zararları sizlere kısaca açıklamak istiyoruz.

1- Midye çiftliklerinin kurulması demek, denizdeki doğal yaşamın altüst olması demektir.  Midye çiftlikleri denizdeki oksijen miktarını düşürerek, balık, bitki ve diğer tüm canlı türlerinin yaşam alanlarının yok olmasına ve bu türlerin azalmasına sebep olmaktadır.

2- Midye çiftliklerinin kurulması demek balıkçılık ve amatör balıkçılığın olumsuz etkilenmesi demektir. Zaten son yıllarda ada halkının ihtiyacını bile karşılayamayan balıkçılık, bu proje ile daha da kötüye gidecektir. Geçimini bu yoldan sağlayan balıkçı esnafımız da zarar görecektir.

3- Midye çiftliklerinin kurulması demek, turizmin azalması demektir. Turistik açıdan zaten hak ettiği değeri yakalayamayan adamız, midye çiftlikleri yüzünden daha da değer kaybedecektir. Yüzmek ve dalış yapmak için tercih edilen, deniz turizmi açısından önemli olan bu koylar yok olacaktır.

4- Midye çiftliklerinin kurulması demek, su altında bulunan tarihi kalıntıların yok olması demektir. Antik çağdan itibaren deniz taşımacılığında önemli bir yeri olan Marmara Adaları koyları, 6 ve 13’üncü yüzyıllardan kalan 13 batığa, iki ortaçağ fırın atölyesine, bir höyüğe ve 16 arkeolojik siteye ev sahipliği yapmaktadır. Kısacası Midye çiftliklerinin kurulması demek, bu varlıklarımıza sahip çıkmak yerine kültür turizmine darbe vurmak demektir.

Bugün 142 bin metrekare alanda kurulmak istenen bu çiftlikler, yarın bütün koylarımızı işgal edecektir. Adamız sahipsiz değildir. Gelin birlik olalım ve koylarımıza sahip çıkalım…

Son söz olarak söylemek istiyoruz ki; koylarımızdan ellerinizi çekin!”

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