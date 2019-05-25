Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.13’te Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,2; merkez üssünü ise Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi olarak açıkladı.



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İHA’nın Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasında aktardığı son dakika haberinde, depremin büyüklüğü 4,5 olarak belirtilmişti.