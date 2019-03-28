11.2 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Marmara ve Ege'de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Ege’de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

birgun.net birgun.net

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden itibaren 31 Mart Pazar sabahına dek sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgarın Kuzey Ege’de saatte 90 km hıza ulaşabileceği belirtildi.

Uyarı şöyle:

“28.03.2019 öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat), Marmara’nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir’in ve Manisa’nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 Km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İlginizi çekebilir:  Şule Çet davasında kritik delil kayıp

- Reklam -

SON HABERLER

Marmara ve Ege’de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden itibaren 31 Mart Pazar...
Devamını Oku

Köpek Filmi’nin ilk gösterimi 12 Nisan’da

birgun.net -
Yönetmen ve akademisyen Cem Hakverdi’nin uzun bir çalışma sonucu ortaya koyduğu “Köpek...
Devamını Oku

Kızılay’ın erzakları AKP’nin seçim malzemesi oldu!

birgun.net -
Kardeşi geçen dönem Eskişehir Kızılay il başkan yardımcısı olarak görev yapan, Eskişehir...
Devamını Oku

Bu hafta 10 film vizyona girecek

birgun.net -
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girecek.
Devamını Oku

Manchester United’dan Solskjaer’e 3 yıllık sözleşme

birgun.net -
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe...
Devamını Oku

Şemdinli savcısı Sarıkaya’ya 10 yıl hapis

birgun.net -
Kamuoyunda 'Şemdinli Savcısı' olarak bilenen eski savcı Ferhat Sarıkaya, tutuklu yargılandığı FETÖ...
Devamını Oku

Tarihi cami bakımsızlıktan çürüyor

BİRGÜN İZMİR -
Manisa'nın Soma ilçesinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen tarihi Darkale Köyündeki Minareli...
Devamını Oku

Bayern Münih, Lucas Hernandez’i transfer etti

birgun.net -
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanya’nın Atletico Madrid takımından Fransız oyuncu Lucas Hernandez’i...
Devamını Oku

“Bakan Pakdemirli’nin kararı esnafın ölüm fermanıdır”

HABER MERKEZİ -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM...
Devamını Oku

Seçim yasağını ihlal eden AKP’li başkan kamu çalışanlarının başını yaktı

MEHMET EMİN KURNAZ -
Denizli’nin Merkezfendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, seçim kanunu açıkça ihlal etti. Yalnızca...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi