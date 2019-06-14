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15.06.2019
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Marmara’da 3,3 büyüklüğünde deprem

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Marmara Denizi’nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11’de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi’nin doğusu olarak açıkladı, derinliğini ise 4.5 kilometre olarak kaydetti.

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