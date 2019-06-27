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28.06.2019
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Marmara’da sağanak uyarısı

birgun.net birgun.net

Trakya, İstanbul, Marmara Bölgesi’nin doğusu ile çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, İstanbul, Marmara Bölgesi’nin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak için uyarı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), İstanbul, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, cumartesi Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, serin ve yağışlı sistemin cumartesi akşamından itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

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