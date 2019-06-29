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30.06.2019
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Marmara’da sıcaklık azalıyor

birgun.net birgun.net

Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülürken ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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Kaynak:AA

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