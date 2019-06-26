Marmaray’ın İstanbul Suadiye-Erenköy arasında bozulduğu öğrenildi.

Sol’un aktardığına göre, Söğütlüçeşme yönüne doğru giden trenin bozulması sonrası bir yolcu, “Suadiye – Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray bozuldu. Yolcular trende bekletiliyor. ‘Elektriksiz bölgede kaldık’ açıklaması yapıldı. Bir yolcu kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşıyor. Makinist oradan oraya koşturuyor. Durum bu!” paylaşımında bulundu.

Suadiye – Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray bozuldu. Yolcular trende bekletiliyor. Elektriksiz bölgede kaldık açıklaması yapıldı. Bir yolcu kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşıyor. Makinist ordan oraya koşturuyor. Durum bu! pic.twitter.com/wfU1Qm5soV — İlkay Akkaya (@ilkay_akkaya) June 26, 2019

Bir başka yolcu ise, “Marmaray bozuldu, mahsur kaldık. 15 dakika önce elektrik gitti anonsu yapıldı, açıklama yok. Maltepe İdealtepe arasında kaldık” dedi.

Bir diğer yolcu ise, “Marmaray zulmü 1 saattir devam ediyor, vatandaş raydan yürüyor” paylaşımında bulundu.

Marmara zulmü 1 saattir devam ediyor.

Vatandaş raylardan yürüyor#çarşamba pic.twitter.com/awntx1TeCS — Ali Adıgüzel (@Ali_Marxseven) June 26, 2019

Tren uzun süre hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

TCDD’den açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arızayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün (26 Haziran 2019) Marmaray hattı Gebze-Halkalı arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı tren seti saat 10.35’te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalanmıştır. Arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren seti kitlendiğinden arızanın giderilmesi mümkün olmamıştır. Trende bulunan yolcular, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonuna gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında, bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle birlikte saat 13.35’ten itibaren normal tren işletmeciliğine geçilmiştir.”