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06.06.2019
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Marmaray için alınmıştı: 478 milyon euro değerindeki tren setleri depoya kaldırıldı

Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setleri, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldı.

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Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setleri, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yolcu sayısına göre işletmeye alınacak olan trenlerin istasyon sahalarında depolandığını bildirdi. “Düzenli bakım ve temizliklerini yapıyoruz” diyen Turhan, bu nedenle de kamu zararı oluşmadığını ileri sürdü. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır‘ın haberine göre Türkkan, 2013 yılına kadar Marmaray Projesi kapsamında Güney Kore’den ithal edilen ancak gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için hizmete alınamayan 10’lu vagondan oluşan 38 tren setinin Haydarpaşa ve Edirne Gar müdürlüklerinde atıl bekletildiklerine dikkat çekti. Türkkan ne kadar kamu zararı oluştuğu hakkında bilgi istedi. 

Önergeye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Projesi “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi” işi kapsamında 34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti olmak üzere toplam 54 set (440 araçlı) tren temin edildiğini bildirdi. 10 araçlı tren setlerinin taşıma kapasitesinin 3 bin 56 yolcu ve 5 araçlı tren setlerinin taşıma kapasitesinin de 1530 yolcu olduğuna işaret eden Turhan, filo büyüklüğünün 2025 hedef yılı yolcu sayıları ve sistem tasarımına göre hazırlanan işletme planı doğrultusunda yedek araç gereksinimi hesapları da göz önüne alınarak belirlendiğini kaydetti.

Turhan, iş kapsamında 1 adet 5 araçlı tren setinin fiyatının 5 milyon 624 1628 euro ve 1 adet 10 araçlı tren setinin fiyatının da 10 milyon 750 bin 366 euro olmak üzere toplam 440 aracın (34 set 10 araçlı ve 20 set 5 araçlı tren seti) sözleşme fiyatının 478 milyon 5 bin 400 euro olduğuna dikkati çekti. Yedek parça, sarf malzeme ve özel aletlerin fiyatının da 14 milyon 960 bin 954 euro olduğuna işaret eden Turhan, şimdiye kadar 5 milyon 968 bin 589 euro yedek parça, sarf malzeme ve özel alet alındığını bildirdi. Turhan, “Öte yandan, yolcu sayısı artışına göre işletmeye alınacak olan diğer trenler, düzenli bakım ve temizlikleri yapılarak gare (istasyon) sahalarında depolanmaktadır” dedi. 

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