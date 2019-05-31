Marmaray’da yine arıza

Marmaray’da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray’ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, “Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır” bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.

SEFERLER 4 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

İlerleyen saatlerde Marmaray’dan seferlerin normal haline döndüğü bilgisi geldi.

Yapılan açıklamada, “Tren seferlerimiz normal çalışmaktadır. Gebze-Halkalı arası tren seferlerimiz on vagonlu trenlerle 15 dakika, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası tren seferlerimiz beş vagonlu trenlerle 8 dakika aralıklarla çalışmaktadır.”

Gecikmenin neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.