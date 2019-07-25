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25.07.2019
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Marmaris Belediye Başkanı: 4 ayda 10 milyon lira borç ödendi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaklaşık 4 aylık görev süresini değerlendirdi. Oktay, 1 Nisan tarihinde 14 milyon 600 bin lira olan belediye borcunu 4 buçuk milyon liraya indirdiklerini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basında sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Başkan Oktay, yaklaşık 4 aylık sürede yaptığı çalışmaları ve projelerini anlattı. “Göreve başladığımız günden beri çalışmalarımızı ciddi bir istek ve arzu ile yerine getirmeye devam ediyoruz” diyen Oktay,  1 Nisan itibari ile 14 milyon 600 bin lira olan borcu 23 Temmuz’da 4 milyon 490 bin liraya indirerek belediyeyi borç yükünden kurtardıklarını açıkladı.

SATIŞ DEĞİL, DOĞRU KULLANIM

Borcu ödemek için herhangi bir mülk satışı gerçekleştirmediklerini söyleyen Oktay, “Biz sadece belediyemizin hali hazırdaki gelir kaynaklarını doğru kullandık. Bu borcun ödenmesinde su sporlarında yapılan ihalelerin de etkisi var. Her ne kadar buraların bizim tarafımızdan peşkeş çekildiği ifade edilse de bir önceki yılki uygulamayla karşılaştırdığımızda toplamda 12 su parkurunun geliri 400 bin civarındayken bizim yaptığımız ihale sonucunda bu rakam 4 milyon 800 bin liraya çıktı. Bu nasıl peşkeştir? Neticede gerekse kamuya gerekse hazineye gerekse belediyemize çok ciddi bir gelir sağladık. Devamında emlak vergilerimiz, kiralarımız sayesinde bu borcu bu noktaya indirdik,” ifadesini kullandı.

ŞEZLONGLAR 10 LİRA

Marmaris, İçmeler, Turunç ve Bozburun’da bulunan halk plajlarının düzenlenip buralara şemsiye takılarak halkın hizmetine sunduklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Plajlarımızla alakalı olarak çeşitli şikayetler alıyorduk. Şezlonglarda çok farklı fiyat uygulamaları söz konusuydu. Bunu da aldığımız meclis kararı ile maksimum 10 TL olmasını sağladık. Kararın uygulanması ve plajlarımızda herhangi bir sorun yaşanmaması için de sürekli denetim yapıyoruz,” diye konuştu.

FEN İŞLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ

Altyapı ve yol konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay, “Özellikle kırsal mahallelerimizde çalışmalarımıza ağırlık verdik. Ancak ilçenin tamamında yolların bakım, onarım işlemleri sürüyor. Şehir merkezimizde başta Beldibi ve Bağlıiçi bölgelerimiz olmak üzere ivedi bir şekilde altyapı ve yol çalışması yapıyoruz. İnşallah 1-1 buçuk ay gibi içerisinde bu yollarımızın bakımını bitirmiş olacağız,” dedi. Seçim döneminde açıkladığı projelerle ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni hizmet binası, yeni kültür sanat merkezi ve yer altı otoparkları ile ilgili planlamanın yapıldığını belirterek “Şu an bunların üzerinde çalışıyoruz,” diyerek sözlerini bitirdi. 

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