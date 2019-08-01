Marmaris Kısa Film Festivali’ne 111 ülkeden 3238 başvuru yapıldı

5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular 30 Temmuz’da sona erdi. 2015’ten bu yana düzenlenen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl 15-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 5.’si düzenlenecek festivalde Ulusal Kısa Film Yarışması, Liseler Arası Kısa Film Yarışması ve Uluslararası Gösterim Bölümü için başvurular alındı. Kısa film yönetmenleri başvurularını festivalin web sitesi ve www.filmfreeway.com adresi üzerinden yaptı.

9 Mayıs’ta başlayan başvurulara özellikle Uluslararası Gösterim bölümü için rekor sayıda başvuru geldi. Festivalin yarışmalı ve gösterim bölümlerine 111 ülkeden 3238 başvuru yapıldı. İran, Hindistan, ABD, Brezilya, İtalya ve Fransa en fazla başvurunun geldiği ülkeler oldu.

Festival yönetimi tarafından belirlenen ön değerlendirme kurulları, filmleri izlemeye aylar öncesinden başlamıştı. Ön değerlendirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde yapılacak basın toplantısı ile açıklanması bekleniyor.

5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile MarmariSANart Topluluğu tarafından 5 yıldır aralıksız düzenleniyor. Festivale bu yıl yurtiçi ve yurtdışından 150 sinemacının katılımı bekleniyor. Festival etkinlikleri kapsamında atölye ve söyleşiler de düzenlenecek.