Marmaris’te doğa katliamı: Milli parktan ağaç kestiler

Kardelen Tatar

Muğla’da Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde kalan hassas koruma bölgesi statüsündeki alanda yol yapımı bahanesiyle çam, zeytin ve sandal ağacı gibi farklı türlerden çok sayıda ağacın kesilmesi tepkiye sebep oldu.

Marmaris Kent Konseyi konuyla ilgili açıklama yaparak, “Bize göre bu vahşet otomatik silahla Marmaris Meydanı’nı taramakla eşdeğer” dedi.

Yolun kanunsuz biçimde açıldığını söyleyen konsey üyeleri, konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen yaşam savunucuları sorumlular ortaya çıkana kadar konuyu takip edeceklerini vurguladı. Konsey üyeleri ayrıca, ormana girişin bariyerler vasıtasıyla araç trafiğine kapatılmasını da talep etti.