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20.07.2019
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Marmaris’te Milli Park’a açılan yola tepki

Marmaris’in turistik yerlerinden biri olan Baklabükü Koyu’na açılan yola, Marmaris Kent Konseyi ve yurttaşlar tepki gösterdi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Muğla’nın Marmaris ilçesi Baklabükü Koyu’nda bulunan Marmaris Milli Park ve Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde kalan ormanlık alana patika yolu açılması için yüzlerce ağacın kesildiği ortaya çıktı. Alanın iş makineleri ile genişletildiği öğrenildi. Vatandaşların ihbarı sonunda olayı öğrenen Milli Parklar, “Haberimiz yoktu” şeklinde açıklama yaptı.

Yaşanan bu doğa katliamının ardından Marmaris Kent Konseyi açıklama yaptı. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, “Burada şahit olduğunuz manzara hem anayasaya hem de Marmaris’imize ve doğal olarak tüm Marmarislilere aleni olarak tertiplenmiş bir saldırıdır” dedi.

Beytekin, “Milli park içinde hassas koruma bölgesi statüsündeki bu alanda yaklaşık 1,5 km uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde iki parça yol yapılmıştır. Arazi düzlenerek aralarında Çam, Zeytin ve Sandal ağacı gibi farklı türlerin olduğu çok sayıda ağaç kesilmiş veya kökten sökülmüş ve buradaki habitat da ağır zarar görmüştür. Bize göre bu vahşet eline otomatik silah alıp Marmaris meydanını taramakla eş değerdir” şeklinde konuştu.

YOL ŞAHIS ARAZİSİNE ÇIKIYOR

Milli Park’ın içine açılan bu yolun kanunsuz olduğunu söyleyen Beytekin, “Açılan bu yolun bir şahıs arazisine çıkıyor olması, şahsın kendi arazisine yol yapmış olduğunu düşündürmektedir. Yasalara göre yapı yapılmasının söz konusu bile olmadığı bu araziye neden yol yapıldığı, bu cesaretin kimlerden alındığı veya kimlerin göz yumduğu ve gelecek için orada nelerin planlandığı konularında soruların cevaplandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu kanunsuz yolun Şubat-Mart aylarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kadar büyük çaplı bir doğa katliamından, orayı korumakla sorumlu Milli parkların ve diğer devlet kurumlarının haberdar olmaması Marmaris’in en önemli varlığı olan doğasının korunması konusunda nasıl bir zaaf içinde bulunulduğunun da göstergesidir.  Bu durum Marmaris halkının uyanık olup doğasına sahip çıkmasının da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI”

Tahrip edilen ormanların tekrar geri kazandırılmasını istiyoruz diyen Beytekin, “İlimizin dört bir yanında peşi sıra orman yangınlarının çıktığı bu günlerde buradaki kanunsuzluğa karşı halk olarak yeterli tepkiyi veremezsek bunu yapanların yarın nelere sebep olacağını tüm kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

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