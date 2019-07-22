Marmaris’te misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, yurttaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Atatürk Caddesi’ndeki Belediye Halk Plajı’nda, bu sabah yürüyüş yapan yurttaşlar, misinaya dolandığı için yüzemeyip, karaya vuran yetişkin bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Yurttaşlar, bıçak ile caretta carettanın dolandığı misinaları kesti. Misinadan kurtarılan caretta caretta denize kadar götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.

Özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası, yüzerek gözden kayboldu.