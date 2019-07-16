Mars’ın yüzeyi tarıma uygun hale getirilmeye çalışılıyor

Mars üzerinde çalışmalarını sürdüren biliminsanları, gezegenin sert hava koşullarına rağmen yüzeyinde tarıma başlanabileceğini düşünüyor. Dünyada güneş enerjisinin karbondioksit ve diğer gazlar tarafından tutulduğu sera etkisini taklit ederek çalışan Aerojel levhalar, Mars’ta doğru yerlere yayılırsa, yapraklar toprağı ısıtır ve bitkileri canlı tutmak için yeterince yüzey altı buzu eritmesini sağlayabilir.

‘HERHANGİ BİR YERDE OLABİLİR’

The Guardian’da yer alan habere göre Harvard Üniversitesi’nde Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nde çalışan Robin Wordsworth konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Günümüz teknolojisini kullanarak başka bir gezegende sürdürülebilir habitatlar yapmak istiyorsak, bu yaklaşım çok yararlı olabilir. Tamamen ölçeklenebilir durumda olduğundan, kaplanan alan birkaç metrekareden gezegenin geniş bölgelerine kadar herhangi bir yerde olabilir,” ifadelerini kullandı.

İnsanlar, Dünya’nın ötesine yayılmaya karar verirse, Stephen Hawking’in söylediğine göre, yabancı dünyalarda yiyecek yetiştirmek ustalaşması gereken bir beceri olacaktır. Ancak Mars’ta koşullar pek elverişli değil. Gezegen soğuk ve kurak ve radyasyonla bombardıman edilmiş, toprak potansiyel olarak toksik kimyasallar içeriyor ve incecik atmosfer azot içermiyor.

1971’de ABD’li gökbilimci Carl Sagan, Mars’taki kuzey kutup buzlarının buharlaşmasının atmosferi içine hile yapmak için yeterli su bırakabileceğini öne sürmüştü. Aerojel çarşafları tüm sorunları çözmeyeceği, ancak gelecekteki uzay çalışanlarının bitkilerin ve diğer fotosentez yapan organizmaların köken alabileceği ıssız gezegenlerde verimli vahalar yaratmalarına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Wordsworth, yaşamın sadece çarşafların altında büyümesi nedeniyle, Mars’ın geri kalanını yabancı yaşam formlarıyla kirletme riskinin minimum olacağını da sözlerine ekledi.