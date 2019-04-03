Enflasyon Mart ayında arttı

Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 19,71 olarak gerçekleşti.

Martta enflasyon TÜFE’de yüzde 1,03 artarken, yurtiçi ÜFE yüzde 1,58 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 19,71’e yükseldi. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 19,67 düzeyindeydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

TÜFE’de aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

Grafik: TÜİK

BİR YILDA GIDADA YÜZDE 30 ARTIŞ

Yıllık bazda TÜFE’de en fazla artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 artış kaydetti.

ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 43,81 ile çarliston biber olurken, onu yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan, yüzde 19,19 ile karnabalar izledi.