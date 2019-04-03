Mart ayında zam şampiyonu lahana

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 66’sının perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü. 124 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

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Mart ayında lahana yüzde 29,52 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken; lahanayı yüzde 27,33 ile mandalina, yüzde 20,70 ile sivri biber, yüzde 18,25 ile patlıcan, yüzde 17,85 ile çarşaf, yüzde 16,50 ile muz izledi. Aynı dönemde yeşil soğan ise yüzde 23,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.